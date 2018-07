Balotelli impressiona técnico e pode estrear no domingo

Oficializado como reforço do Liverpool na última segunda-feira, após ter sido contratado junto ao Milan, Mario Balotelli já poderá fazer a sua estreia pela sua nova equipe neste domingo, contra o Tottenham, em Londres, no clássico válido pelo Campeonato Inglês.

O técnico Brendan Rodgers admitiu ter ficado impressionado com a forma física e a condição técnica do atacante italiano nos seus primeiros treinos e assim deve colocá-lo em campo contra o atual líder da competição nacional.

O treinador destacou nesta sexta-feira, em entrevista coletiva, que o jogador "tem se adaptado muito bem e pareceu fantástico treinando", depois de ter sido contratado por 16 milhões de libras (cerca de US$ 26,5 milhões). Ele chegou como reforço de peso para assumir o lugar do uruguaio Luis Suárez, grande artilheiro do time inglês nos últimos anos, que foi contratado pelo Barcelona.

Com a carreira atrapalhada por atos polêmicos cometidos dentro e fora do campo, Balotelli já está empolgando os torcedores do Liverpool com sua presença, mas Rodgers não quer que o atacante seja visto apenas como um "showman". "Ele é um bom jogador, um talentoso jogador, mas tem muito trabalho a fazer aqui", disse o comandante.

O Liverpool acumula uma vitória e uma derrota em dois jogos neste Campeonato Inglês, depois de ter sido vice-campeão nacional na temporada passada. Pelo Milan, Balotelli marcou 26 gols em 43 partidas no último Campeonato Italiano. E agora o atleta de 24 anos de idade espera mostrar que amadureceu e tentará controlar o seu instável temperamento dentro de campo.