Balotelli marca contra ex-time e dá vitória ao Olympique de Marselha no Francês

Em seu primeiro jogo contra o seu ex-time na França, Mario Balotelli acabou sendo o autor do gol que definiu a vitória do Olympique de Marselha sobre o Nice, por 1 a 0, neste domingo, em casa, no estádio Vélodrome, pela 28ª rodada do Campeonato Francês.

O atacante italiano havia deixado o Nice em janeiro após ser ficar fora dos planos do técnico Patrick Vieira, ex-jogador da seleção francesa, e acabou tendo uma noite com sabor especial ao derrotar o rival graças a um gol que ele marcou aos 16 minutos do segundo tempo ao completar de cabeça uma bola cruzada Lucas Ocampos.

Este já foi o quinto gol de Balotelli, de 28 anos, pela equipe de Marselha. E ele já conseguiu atingir uma marca histórica expressiva ao ter se tornado o primeiro jogador desde Josip Skoblar, em 1969, a marcar gols em seus quatro primeiros jogos da casa pelo Olympique em confrontos válidos pela divisão de elite do futebol francês. Hoje com 77 anos, Skoblar nasceu na extinta Iugoslávia e também era um atacante.

O triunfo fez o Olympique se consolidar na quarta posição do Francês, na zona de classificação para a Liga Europa, com 47 pontos. E o time também se aproximou um pouco mais do Lyon, terceiro colocado, com 50, que no último sábado não passou de um empate por 2 a 2 com o Estrasburg, fora de casa. Já o Nice é o nono, com 40 pontos.

O Lyon, por sua vez, também viu o Lille se distanciar na vice-liderança da tabela neste domingo. A equipe superou o Saint-Étienne por 1 a 0, atuando como visitante, e foi aos 57 pontos na segunda posição. Agora ainda mais tranquilo neste posto da competição, o Lille só está atrás do Paris Saint-Germain, líder disparado, com 71 pontos, e franco favorito a conquistar mais um título nacional.

O único gol deste confronto foi marcado pelo marfinense Nicolas Pepe, que passou a contabilizar 17 bolas na rede nesta edição do Francês. Superado em casa, o Saint-Étienne estacionou nos 43 pontos e ocupa a sexta posição da tabela.

As outras três partidas realizadas neste domingo pela competição tiveram os seguintes resultados: Montpellier 2 x 2 Angers, Rennes 3 x 1 Caen e Toulouse 1 x 0 Guingamp.