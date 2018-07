Balotelli marca de falta e Milan volta a vencer

O gol de Balotelli saiu aos 33 minutos do segundo tempo, numa cobrança de falta na entrada da área. Ele bateu por cima da barreira, no ângulo direito, sem chances de defesa para Pavarini. O jogador, contratado junto ao Manchester City, fez dois gols na vitória contra a Udinese, na sua estreia, e um no empate contra o Cagliari.

Assim, o jogador de 22 anos é o único do elenco do Milan a marcar gols desde que ele foi contratado. Nesta noite, quem abriu o placar no San Siro foi Paletta, contra, tentando tirar um cruzamento.

O bom momento de Balotelli permitiu até que El Shaarawy, artilheiro do Italiano com 15 gols, fosse poupado nesta sexta-feira. O garoto de 20 anos, sensação da temporada, porém, só marcou dois gols em sete partidas no ano.

O Parma só conseguiu descontar no último lance do jogo, com Sansone marcando no rebote. A vitória elevou o Milan ao terceiro lugar, com 44 pontos, passando Lazio (44) e Inter de Milão (43), seus rivais diretos por uma vaga na próxima Liga dos Campeões. Já o Parma, com 32, segue em décimo.