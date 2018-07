Balotelli marca duas vezes, mas Milan só empata com o Livorno

LIVORNO - O Milan segue cambaleante no Campeonato Italiano. Neste sábado, a equipe de Robinho, Kaká e El Shaarawy sofreu para empatar com o Livorno, fora de casa, por 2 a 2, em partida válida pela 15.ª rodada da competição. Balotelli fez os dois gols milaneses, o segundo deles a sete minutos do fim da partida, de falta.

Irregular, o Milan soma 18 pontos, com quatro vitórias, seis empates e cinco derrotas, por enquanto no oitavo lugar, mas longe da briga pela Liga dos Campeões. Hoje o terceiro colocado é o Napoli, com 31 pontos e um jogo a menos. Isso a quatro rodadas do fim do primeiro turno.

Em Livorno, o primeiro gol teve grande mérito de Kaká. O brasileiro recebeu pela esquerda da área, entortou um zagueiro, foi à linha de fundo e cruzou para Balotelli, que só teve o trabalho de escorar. Ainda no primeiro tempo, o empate. Siligardi recebeu fora da área, limpou o marcador e bateu de esquerda, no canto direito baixo do goleiro Gabriel, ex-Cruzeiro. Outro brasileiro, Paulinho virou. Aos 13 do segundo tempo, ele recebeu de Siligardi e bateu cruzado.

Sorte do Milan que Balotelli estava inspirado. A sete minutos do fim, encheu o pé para bater falta à meia distância. Mandou no contrapé de Bardi, que nem se mexeu. Azar do Livorno, que foi a 13 pontos, no 16.º lugar, e ainda pode terminar a rodada na zona de rebaixamento.