Balotelli marca em vitória do Nice na pré-temporada; Jonas faz um para o Benfica

Com a pré-temporada na Europa a todo vapor - os principais clubes do continente voltaram a treinar no início deste mês -, os primeiros amistosos começam a acontecer. Nesta quinta-feira, os maiores destaques foram dois atacantes com faro de gol em seus times: o italiano Mario Balotelli e o brasileiro Jonas.

Na Bélgica, na Ghelamco Arena, em Gent, o Nice ganhou de virada do Gent por 3 a 2, com um gol de Mario Balotelli. O time da casa já vencia por 1 a 0 quando, aos 41 minutos do primeiro tempo, após cruzamento perfeito de Jean Seri, o atacante italiano só teve o trabalho de dar um tapa para o fundo das redes, empatando o confronto.

Na Suíça, o Benfica está disputando a Uhren Cup, um torneio de pré-temporada com outros três clubes. Nesta quinta-feira, o clube português enfrentou em sua estreia o Neuchâtel Xamax, um dos representantes da casa, e venceu por 2 a 0. O primeiro gol foi marcado por Jonas, ex-Santos, que faz sucesso e muitos gols há alguns anos na equipe de Lisboa.

Também em território suíço, um triangular está sendo disputado por Valencia, Sporting Lisboa e Fenerbahçe, da Turquia. Nesta quinta-feira, o clube espanhol encarou o português e venceu por 3 a 0. Um dia antes, o clube da capital portuguesa havia batido os turcos por 2 a 1.