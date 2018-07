Balotelli marca no fim e mantém City à frente do United

Os 100 por cento de aproveitamento em casa do City estiveram perto do fim após o Tottenham recuperar a desvantagem de dois gols em nove minutos alucianantes no meio do segundo tempo.

Os donos da casa saíram na frente aos 11 da etapa final com Samir Nasri e ampliou três minutos depois graças à falha de Joleon Lescott.

Os Spurs se recuperaram com um gol de Jermain Defoe aos 15 após falha do zagueiro Stefan Savic e empataram cinco minutos depois com Gareth Bale.

Os visitantes quase viraram o placar com Defoe, mas perto do fim do jogo Ledley King derrubou Balotelli na área.

O italiano, que começou no banco, cobrou com tranquilidade para levar o estádio lotado ao delírio.

"Foi um belo jogo. Nos primeiros 45 minutos você teve dois times se estudando, foi muito tático", disse o assistente do City, David Platt.

"Nós tentamos administrar o 2 x 0. "Ele (Mancini) não está feliz e deixou isso claro de forma inequívoca", declarou.

O City foi a 54 pontos em 22 jogos, com o vice Man Utd com 51. Os Spurs permanecem em terceiro com 46.

O United venceu outro time do norte de Londres, o Arsenal. Fora de casa, numa partida menos dramática mas igualmente emocionante no Emirates Stadium, deixou o rival, quinto colocado, mais distante após a terceira derrota consecutiva no Campeonato Inglês.

Os dois times de Manchester bateram Spurs e Arsenal num placar agregado de 13-3 no mesmo fim de semana em agosto e o United teve a mesma sorte do City com gols de Antonio Valencia e Danny Welbeck. Robin Van Persie fez o gol do Arsenal.

(Por Sonia Oxley)