Balotelli marca três vezes e coloca Manchester City na liderança

O técnico da equipe havia pedido mais ânimo ao italiano de 20 anos, depois de seis meses temperamentais no clube, e o jogador marcou duas vezes com a bola parada e uma de rebote. Joleon Lescott também contribuiu para a goleada contra o Villa.

Depois de perder a chance oito dias atrás quando foi derrotado em casa diante do Everton, o City agora está no topo da tabela com 38 pontos. O Manchester United, que tem três jogos a menos que o City, está um ponto atrás, mas pode retomar a primeira posição no jogo contra o Birmingham City ainda nesta terça-feira.

O Arsenal, que visitará no Wigan Athletic na quarta-feira, tem 35 pontos, enquanto o Tottenham Hotspur está em quarto lugar com 33, após derrotar o Newcastle por 2 x 0, mesmo com a segunda expulsão em dois jogos.

Os campeões do Chelsea, derrotados pelo Arsenal na segunda-feira, também jogarão na quarta-feira e escorregaram para a quinta posição com 31 pontos.