Mario Balotelli negocia transferência para o Flamengo, diz TV

Depois de contratar o lateral-esquerdo Filipe Luis, o Flamengo pode acertar com mais um grande nome que teve sucesso no futebol europeu. O atacante Mario Balotelli tem conversas com representantes do clube carioca e uma proposta oficial deve ser feita nos próximos dias. A informação é da emissora "Sky Sports", da Itália.

De acordo com a reportagem, o atacante de 28 anos se animou com a possibilidade de defender o Flamengo. O time carioca estaria disposto a oferecer ao jogador um contrato de dois anos e meio e, dentre outras condições, o clube se compromete a acertar também com o irmão do jogador, Enock, e emprestá-lo ao Boavista, do Rio de Janeiro.

Na temporada passada, o Balotelli defendeu o Olympique de Marselha, mas não teve números muito expressivos. Em 25 jogos, marcou oito gols. Caso acerte com o Flamengo, o atacante seria o primeiro italiano a defender o clube em toda a história.

Além do Olympique, Balotelli também tem passagens por Inter de Milão, Manchester City, Milan, Liverpool e Nice. Pela seleção italiana, o atleta possui 14 gols em 36 partidas.