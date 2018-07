Balotelli volta ao Milan e promete trabalhar mais e 'falar menos'

O atacante Mario Balotelli está de volta ao Milan. Após uma temporada decepcionante no Liverpool, da Inglaterra, onde não se adaptou, o polêmico jogador italiano deixou o futebol inglês e teve sua contratação oficializada nesta terça-feira pelo clube italiano, admitindo que tem muito a provar nesse seu retorno ao Milan. Balotelli foi adquirido pelo Liverpool por 16 milhões de libras (aproximadamente R$ 89 milhões), mas marcou apenas um gol na última edição do Campeonato Inglês. Assim, ficou fora dos planos da equipe para a temporada atual, sendo negociado agora com o time milanês.

O atacante surgiu como uma das principais revelações recentes do futebol da Itália, principalmente após se destacar pela Inter de Milão, mas tem aparecido mais pelos problemas fora de campo do que pelos gols. Até por isso, Balotelli prometeu, em seu retorno ao Milan, 'falar menos e trabalhar mais'.

"Estou feliz por estar de volta. Eu não tenho muito a dizer, porque só preciso treinar e provar a mim mesmo. Fisicamente, estou em forma, mas preciso treinar com o elenco. Estou muito motivado, mas preciso trabalhar duro e falar menos. Eu sempre esperei voltar ao Milan, o clube tem um lugar especial no meu coração", afirmou.

Sem entrar em campo há quatro meses, Balotelli encerra, assim, sua segunda passagem pelo futebol inglês - a outra foi pelo Manchester City, entre 2010, quando deixou a Inter de Milão, e 2013, quando acabou retornando à Itália para defender o Milan, tendo marcado 26 gols em 43 partidas. Agora Balotelli, em baixa, iniciará sua segunda passagem pelo Milan, tentando recuperar as boas atuações que o levaram a ser um dos destaques da Itália no vice-campeonato da Eurocopa de 2012 - ele também foi convocado para a Copa das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo de 2014, mas não tem figurado nas últimas listas da seleção.

Com Balotelli no elenco, o Milan buscará se reabilitar da derrota na estreia no Campeonato Italiano, no próximo sábado, quando vai receber o Empoli no San Siro.