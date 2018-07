Balotelli passa por cirurgia e desfalcará o Milan por um mês

De acordo com o clube italiano, o procedimento já foi realizado na última quarta-feira, na cidade de Munique, e o tempo de afastamento será de "quatro semanas, excluindo complicações". O próprio Balotelli já se manifestou e, através das redes sociais, escreveu: "Tudo certo, estarei de volta em breve".

Balotelli vive péssimo momento na carreira. Depois de uma temporada para esquecer no Liverpool, voltou ao Milan por empréstimo no meio do ano. Em meio a uma má fase técnica e à dificuldade para se manter em forma, atuou por somente quatro vezes pelo clube no Campeonato Italiano, sendo a última em 27 de setembro.

O polêmico atacante de 25 anos deverá retornar aos gramados somente no ano que vem e, então, terá até o fim da temporada para convencer o técnico Antonio Conte de que merece uma vaga na seleção italiana para a Eurocopa da França. A última vez que atuou por seu país foi ainda na Copa do Mundo de 2014.