Balotelli pede ajuda para combater racismo no futebol

No amistoso de quarta-feira, Balotelli mais uma vez foi alvo de racismo. De descendência ganesa, o atacante italiano era vaiado por cerca de 100 torcedores toda vez que tocava na bola. O argentino naturalizado italiano Cristian Ledesma, que fez sua primeira partida com a camisa da Itália, também sofreu com problema semelhante.

Indignado com a manifestação, o atacante do Manchester City disse que não pode resolver o problema sozinho. "Eu estava muito decepcionado ontem (quarta-feira) e não quis dizer nada. Sei apenas que não posso fazer nada sozinho. Todos precisam ajudar na luta contra o racismo", disse o jogador à Sky Itália.

Balotelli já havia sofrido anteriormente com manifestações racistas, quando atuava pela Inter de Milão. Seu agente, Mino Raiola, já pediu para a Federação Italiana de Futebol intervir.