Balotelli perde pênalti, mas Nice vence e dispara na liderança

Depois de marcar cinco gols em seus três primeiros jogos no Campeonato Francês, o atacante Mario Balotelli passou em branco nesta sexta-feira, durante a vitória por 2 a 0 sobre o Lyon, na Riviera Francesa, que colocou o Nice quatro pontos à frente do segundo colocado na liderança do torneio.

O italiano até teve a chance de balançar as redes, aos 36 minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti. Balotelli deu uma paradinha antes da batida, mas mandou no mesmo que canto direito que pulou o goleiro português Anthony Lopes, que fez a defesa.

Naquele momento, o jogo já estava 2 a 0. Baysse abriu o placar logo aos 5 minutos, enquanto Seri fez o segundo cinco minutos antes de Balotelli perder o pênalti. O Lyon jogou mais de uma hora com um jogador a menos, já que Fekir foi expulso aos 28 da primeira etapa.

A vitória fez o Nice chegar aos 23 pontos, contra 19 do Monaco e 17 de Toulouse. Mais cedo, esses dois times se enfrentaram em Toulouse, onde o time da casa venceu o do principado por 3 a 1. Boschilia, ex-São Paulo, deu a assistência para Germain abrir o placar para o Monaco. Depois, Somália, ex-Bangu, deu o passe para o gol da virada.

ESPANHA - No jogo que abriu a oitava rodada do Campeonato Espanhol, também nesta sexta, Las Palmas e Espanyol não saíram de um empate por 0 a 0. A equipe das Ilhas Canárias, que jogou em casa, tem 12 pontos, no sexto lugar, e poderia chegar à terceira posição se vencesse. O Espanyol, com sete, está um ponto acima da zona de rebaixamento.