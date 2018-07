Balotelli pode ser punido pela FA por postagem polêmica

Mario Balotelli foi oficialmente acusado pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês), nesta sexta-feira, de ter agido com conduta imprópria ao fazer uma postagem com teor considerado racista e antissemita em uma rede social.

O atacante do Liverpool publicou em sua página no Instagram uma imagem do personagem de videogame Super Mario, que trazia uma legenda que dizia: "Não seja racista. Seja como o Mário. Ele é um personagem italiano, criado por japoneses, que fala inglês e tem a aparência de um mexicano. Pula como um negro e pega moedas como um judeu".

Apesar de a mensagem chegar a pedir para que as pessoas não sejam racistas, a FA alegou que a postagem foi "abusiva", "insultante" e "imprópria", assim como configurou uma "violação agravada" às regras da entidade que comanda o futebol inglês.

Balotelli tem até o próximo dia 15 para responder contra as acusações feitas pela FA, sendo que o jogador italiano passou a receber críticas de seus seguidores no Twitter e exibiu irritação ao ser lembrado que não vem tendo um bom início de passagem pelo Liverpool. Contratado em agosto, marcou apenas dois gols até aqui. Irritado, o atacante chegou a dizer em sua rede social que sua mãe era judia e pediu para os críticos "calarem a boca".

Depois, porém, o atleta se arrependeu de sua atitude, deletou a imagem que publicou no Instagram e se desculpou por meio do Twitter. "Eu peço desculpas se ofendi alguém. A postagem era para ser antirracista com humor. Agora eu entendo que o contexto possa ter criado um efeito oposto. Nem todos os mexicanos têm bigode, nem todos os negros pulam alto e nem todos os judeus amam dinheiro. Eu usei um desenho animado feito por outra pessoa que possui o Super Mario e penso que ele é engraçado e não ofensivo. Mais uma vez me desculpem", escreveu o atacante.

Por causa da acusação da FA, Balotelli poderá ser punido com uma multa. Em má fase, o jogador atualmente está afastado dos gramados por causa de uma lesão na virilha.