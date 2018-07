Balotelli se desculpa por expulsão em jogo do Milan contra o Napoli

MILÃO - Mario Balotelli se desculpou nesta quinta-feira pela expulsão na derrota de 2 a 1 do Milan para o Napoli, em jogo realizado em Milão, no último domingo, pelo Campeonato Italiano. Na última segunda, o atacante recebeu uma suspensão de três jogos pelo incidente em que, segundo o árbitro Luca Banti, o jogador o teria ofendido.

"Eu me desculpo com meus companheiros, que treinam duro todos os dias. Também me desculpo com o árbitro", disse Balotelli em entrevista ao canal de TV italiano Sky Sports. O atacante se justificou pela atitude, mas admitiu a falha: "Eu reagi da forma errada à provocação".

Depois de se desculpar, ele aproveitou para reclamar do tratamento que recebe da arbitragem. "Contra o Napoli foi a mesma coisa de sempre. As faltas contra mim não contavam. Eu sou o único que não pode fazer nada de errado", disse o atleta, que na partida contra os napolitanos pela primeira vez perdeu um pênalti na sua carreira.

Por causa da punição que recebeu, Balotelli desfalcou o Milan no duelo contra Bologna, na última quarta-feira, não enfrentará o Sampdoria, neste sábado, e também ficará fora do clássico contra a Juventus, no próximo dia 6 de outubro, em Turim.