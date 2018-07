Balotelli se lesiona e pode desfalcar Itália na segunda O atacante Mario Balotelli sofreu uma lesão no joelho direito durante um treinamento e se tornou dúvida para o duelo entre Itália e Irlanda, segunda-feira, pela última rodada do Grupo C da Eurocopa. Ele já teve outros problemas no mesmo joelho e precisou realizar um cirurgia no menisco em setembro de 2010, que o afastou dos gramados por dois meses.