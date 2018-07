Balotelli se recupera e reforça Manchester City domingo

A informação do retorno foi confirmada nesta sexta-feira, pelo técnico Roberto Mancini. "O Mario está bem, ele participou (do treino) ontem (quinta-feira)", declarou, em entrevista coletiva.

A volta de Balotelli foi muito comemorada por Mancini, que sabe que precisará de força máxima para vencer seu adversário de domingo. O Tottenham vive grande fase, é o terceiro colocado do Inglês, com 46 pontos, e já ameaça Manchester City, que é o líder, com 51. No primeiro turno da competição, no entanto, o City não teve problemas para golear por 5 a 1, fora de casa.

"É melhor perder uma vez por 5 a 1 do que cinco vezes por 1 a 0", declarou Roberto Mancini. "Nós jogamos há cinco meses, era completamente diferente. No início da temporada qualquer coisa pode acontecer porque o elenco todo não está cem por cento preparado para jogar. Todo time precisa de quatro, cinco, seis partidas para ficar confiante", completou.