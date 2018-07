Balotelli sofre lesão e vira desfalque na seleção italiana

Ainda não será desta vez que Mario Balotelli jogará pela seleção da Itália sob o comando do técnico Antonio Conte. O atacante vai desfalcar a seleção no duelo contra a Croácia, pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2016, e no amistoso com a Albânia, por causa de lesões musculares nas costas e na coxa.

Balotelli havia sido convocado pela primeira vez por Conte, que assumiu o comando da seleção ao fim da frustrante campanha italiana na Copa do Mundo do Brasil. O novo treinador vinha hesitando em chamar o polêmico jogador por causa de sua má fase na atual temporada europeia.

Mesmo assim, o atacante do Liverpool recebeu uma chance, descartada neste sábado em razão de problemas físicos. Balotelli, contudo, não foi o único a deixar a seleção neste fim de semana. O zagueiro Angelo Ogbonna, da Juventus, sofreu uma contusão no tendão e foi vetado pelo departamento médico da seleção.

A baixa do defensor dará trabalho para o treinador, que já não contava com o suspenso Leonardo Bonucci para o jogo contra os croatas. As duas seleções dividem a ponta do Grupo H das Eliminatórias, ambos com nove pontos. A partida está marcada para este domingo, no San Siro, em Milão. O amistoso com a Albânia será disputado na próxima terça, em Gênova.