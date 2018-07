Balotelli tenta gol de calcanhar e cria polêmica no City

Aos 30 minutos do primeiro tempo, Balotelli invadiu a área e, cara a cara com o goleiro do Galaxy, girou sobre a bola e finalizou de calcanhar, sem acertar a meta adversária. Revoltado, Mancini substituiu o atacante, que deixou o campo em Carson, na Califórnia, discutindo com o treinador. "Creio que para o jogador, isto pode ser uma lição", disse Mancini. "Isto não pode acontecer em uma equipe forte", completou.

Antes da polêmica finalização, Balotelli havia aberto o placar para o Manchester City, ao converter cobrança de pênalti aos 20 minutos. Mike Magee empatou o duelo aos sete minutos da etapa final. Na disputa de pênaltis, o Manchester City se deu melhor e venceu por 7 a 6, com o brasileiro Juninho desperdiçando a última cobrança do Galaxy.

O duelo com o Los Angeles Galaxy foi o terceiro do Manchester City na sua pré-temporada. Antes, a equipe inglesa havia vencido o América, do México, por 2 a 0 e o Vancouver Whitecaps, do Canadá, por 2 a 1.