Balotelli teria acerto com Brescia; Flamengo ainda tenta negociação

Desejado pelo Flamengo, o atacante Mario Balotelli está bem perto de voltar ao futebol italiano. Depois de atuar na França, em Nice e Olympique de Marseille, o polêmico jogador teria dado sua palavra ao presidente do Brescia, Massimo Cellino, que defenderá o time lombardo na próxima temporada, informou a imprensa italiana.

Balotelli nasceu em Palermo, mas cresceu na cidade de Brescia. Além disso, o jogador de 29 anos celebrou o acesso do clube para a Série A e possui uma casa a cerca de 200 metros do estádio Mario Rigamonti.

Segundo a emissora Sky Sports, o Brescia ofereceu 2 milhões de euros (R$ 9 milhões ao ano) e um contrato válido por três anos. A quantia poderá chegar até a 3 milhões de euros (R$ 9 milhões ao ano) com os bônus. Já o Flamengo estava disposto a pagar 4 milhões de euros (R$ 17 milhões). Apesar da proposta do Brescia ser financeiramente menor, o jogador poderá tentar recuperar seu bom futebol perto da família e da cidade onde cresceu.

O objetivo do Brescia é apresentar Balotelli até quinta-feira, 15. No entanto, os diretores do Flamengo ainda realizarão uma reunião com Mino Raiola, agente do atacante.

Comandado por Eugenio Corini, Balotelli seria a principal referência da equipe Rondinelle na primeira divisão do Campeonato Italiano. O time costuma jogar com dois atacantes e o ex-jogador do Marseille poderá fazer companhia a Alfredo Donnarumma, autor de 27 gols na temporada passada, ou Ernesto Torregrossa.