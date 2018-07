Balotelli volta a marcar e Nice abre seis pontos na liderança

Comandado por Balotelli, o Nice já tem seis pontos de folga na liderança do Campeonato Francês. Neste domingo, a equipe da Riviera Francesa recebeu o Nantes e não tomou conhecimento, goleando por 4 a 1. O italiano marcou o segundo gol da equipe e chegou a seis no torneio.

Apesar de só ter atuado em cinco das 11 rodadas do Campeonato Francês até aqui, Balotelli é o terceiro da lista de artilheiros, com seis gols, mantendo uma média de mais de um por jogo. Ele está só atrás dos astros Cavani, do PSG, e Lacazette, do Lyon, respectivamente com 10 e nove gols.

Neste domingo, Cyprien abriu o placar para o Nice. Aos 27 minutos, Balotelli recebeu lançamento longo nas costas da zaga e, mano a mano com o goleiro, rolou no canto. Sala descontou para o Nantes, mas Plea e Cyprien ampliaram para os donos da casa, que também contam com o brasileiro Dante entre os titulares.

Com a vitória, o Nice foi a 29 pontos, de 33 possíveis. O vizinho Monaco continua em segundo, com 23, apesar de ter empatado por 1 a 1 com o Saint Étienne no sábado. O PSG, que venceu o Lille por 1 a 0 na sexta-feira, fora de casa, agora também aparece com 23, em terceiro.