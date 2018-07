Bancada da Bola tentará blindar Del Nero na CPI do Futebol

Atualizado às 8h07

O presidente licenciado da CBF, Marco Polo Del Nero, participará de audiência pública na CPI do Futebol nesta quarta-feira. A reunião no Senado está marcada para começar às 14h30.

O dirigente chegará à CPI blindado pela Bancada da Bola. Parlamentares ligados a clubes de futebol tentarão fazer com que Del Nero não seja "massacrado" no Congresso. O dirigente conta com um importante aliado: o presidente em exercício da CBF é o deputado federal Marcus Vicente (PP-ES). O parlamentar, inclusive, deveria participar da audiência pública ao lado de Del Nero, mas avisou à CPI que não poderá viajar a Brasília porque nesta quarta-feira ocorrerá no Rio a eleição de vice-presidente da CBF. Outros deputados da Bancada da Bola aliados de Del Nero são Marcelo Aro (PHS-MG), nomeado diretor de Ética e Transparência da CBF, e Vicente Cândido, (PT-SP), diretor de Assuntos Internacionais.

O diretor de Assuntos Legislativos da CBF, Vandenbergue dos Santos Sobreira Machado, tem atuado em Brasília para tentar proteger Del Nero na CPI. Ex-deputado federal, o secretário-geral da CBF, Walter Feldman, também tem bom trânsito no Congresso.

Acusado de corrupção pelo FBI e alvo de uma investigação do Comitê de Ética da Fifa, Del Nero chegou a pedir ao STF (Supremo Tribunal Federal) um habeas corpus para não ser preso e não precisar assinar um documento no qual se compromete a falar apenas a verdade. O ministro Gilmar Mendes negou.

A pressão para que Del Nero renuncie ao cargo aumenta a cada dia. Na terça-feira, foi lançado um manifesto assinado por jogadores, ex-jogadores, técnicos, jornalistas, artistas e escritores cobrando a renúncia imediata do dirigente. Assinaram o documento 126 pessoas, entre elas o empresário Abílio Diniz, o técnico de vôlei Bernardinho, Chico Buarque, Faustão, Jô Soares, Magic Paula, Pelé, Rogério Ceni, Tite, Tostão e Zico.