Bancado pela diretoria, Dorival estuda mudanças para continuar no São Paulo

Uma das principais contratações do São Paulo na temporada e que ainda luta para achar seu espaço ideal no time, Diego Souza pode passar a jogar mais recuado para ajudar na armação das jogadas ofensivas.

Versátil, o jogador vinha sendo utilizado como centroavante pelo técnico Dorival Junior, mas a equipe vem tendo dificuldade para fazer a bola chegar no atleta. A aposta também tem a ver com o fato de dar mais criatividade ao meio-campo tricolor, um dos principais problemas detectados pela comissão técnica no ano.

Pressionado no cargo e bancado pela diretoria, Dorival sabe que precisa fazer mudanças para deixar o São Paulo mais rápido e mais bem organizado em campo.

O time enfrenta a Ferroviária neste domingo pela 9ª rodada do Paulistão, no Morumbi, em duelo decisivo para a permanência do treinador no cargo.