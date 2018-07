Banco Central lança moeda comemorativa da Copa

Mas o privilégio de torcer com a "moeda da sorte" na mão será para poucos. Apenas 25 mil peças serão comercializadas no Brasil e no exterior, a um preço de R$ 108,00.

A moeda, que tem valor simbólico de R$ 5,00, traz de um lado a paisagem da savana africana com um jogador de futebol em composição com o mapa da África. No verso, a peça em prata destaca a imagem de dois jogadores, tendo ao fundo uma versão estilizada da bandeira do Brasil.

Essa é a primeira vez que o Banco Central registra em moeda antes da Copa do Mundo começar. O diretor de administração do BC, Anthero Meirelles, explica que todas as outras homenagens foram resultados de vitórias conquistadas pela equipe

brasileira, como o tetracampeonato de 1994 e o penta de 2002.

"Estamos na expectativa e no desejo que a seleção retorne ao Brasil com mais um campeonato", afirmou Meirelles.

Além da torcida pela equipe de Dunga, o lançamento da moeda, conta o diretor, foi motivado por um convite da Fifa para que o Brasil integrasse o grupo de países que comercializam moedas comemorativas da Copa do Mundo.

Meirelles acredita que o convite tem como pano de fundo o fato do Brasil sediar o Mundial de 2014 e também de ser o único país a ter participado de todas as edições. Segundo ele, registrar o evento em dinheiro é uma forma de "consolidar a imagem do esporte no País".