Banco Central revela detalhes das moedas comemorativas da Copa

BRASÍLIA - O Banco Central divulgou nesta quarta-feira no Diário Oficial da União as características das moedas que serão lançadas em comemoração à Copa do Mundo, que será realizada neste ano no Brasil. Serão três: moeda de ouro no valor de R$ 10; de prata no valor de R$ 5; e de cuproníquel no valor de R$ 2.

A moeda de ouro exibe o troféu da Copa e uma bola estufando a rede, mostrando o momento do gol. A moeda de prata estará disponível em dois tipos: o primeiro tipo exibe a mascote oficial do tornieio, o Fuleco, um jogador dando uma "bicicleta", jogada típica do futebol; o outro tipo traz um globo terrestre que aparece sobre a imagem de um estádio de futebol. A moeda de cuproníquel virá em seis modelos, que retratarão lances próprios do esporte, como o drible e o passe.

A venda das moedas será aberta depois de seu lançamento oficial, que ocorrerá na tarde desta quarta-feira na sede do Banco Central em Brasília. O comunicado publicado no Diário Oficial também traz valores e procedimentos para venda e compra das moedas.

Na semana passada, em visita à sede da Fifa, em Zurique, Dilma Rousseff presenteou Joseph Blatter, presidente da entidade, com moedas comemorativas da Copa do Mundo, que será disputada no Brasil entre os dias 12 de junho e 13 de julho.