Band e One Football vão transmitir a Bundesliga para o Brasil gratuitamente

As próximas temporadas do Campeonato Alemão serão transmitidas gratuitamente no Brasil. A informação foi confirmada em comunicado da Bundesliga ao anunciar a Band e o aplicativo OneFootball como responsáveis pela transmissão.

De acordo com o comunicado, a Band vai exibir um jogo por rodada nesta temporada. Já o aplicativo OneFootball, que atualmente acompanha partidas em tempo real, assinou contrato válido por três anos.

Leia Também Neymar é suspenso por dois jogos por briga com o zagueiro Álvaro González

"Há muito tempo que a Bundesliga está associada à promoção da inovação no futebol e este acordo com a OneFootball reitera nosso compromisso em utilizar a tecnologia para o bem dos fãs em todo o mundo", disse em Robert Klein, CEO da Bundesliga International.

A primeira transmissão do aplicativo será o jogo entre Bayern de Munique e Schalke 04, a partir das 15h30 (horário de Brasília), na próxima sexta-feira, 18. A princípio, não terá transmissão em português. "Continuamos a democratizar o futebol. Trazer jogos disponíveis gratuitamente de uma das maiores ligas do mundo para o Brasil, onde o futebol é o esporte mais popular, é muito emocionante para nós", comemora Lucas von Cranach, presidente-executivo e fundador do OneFootball.

Agora, o Brasil fica apenas sem a transmissão do Campeonato Francês. A Band conta com o Campeonato Alemão e o Italiano. Já a Premier League e La Liga seguem nos canais Disney.