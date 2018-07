Bandeira de Mello toma posse como presidente do Fla

RIO - Novo presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello tomou posse na noite desta quinta-feira, em cerimônia realizada no salão nobre da Gávea. Vencedor da eleição realizada no último dia 3 de dezembro, ele recebeu o bastão de Patrícia Amorim, que lhe desejou sorte, deu-lhe um presente e pediu a conquista de um novo título mundial.

"Eu desejo, do fundo do meu coração, que tudo dê certo. Eu queria te dar um presente que tem tudo a ver com a importância que o Flamengo tem no cenário do futebol, então queria te passar o relógio que comemora exatamente os 31 anos do título mundial (de 1981). E que venha outro título mundial", disse.

Além de Patrícia e Bandeira de Mello, estiveram presentes na solenidade o novo vice geral, Walter D''Agostino, e o presidente e vice do Conselho Deliberativo, Delair Dumbrosck e Rodrigo Dunshee de Abranches. Apesar da cerimônia, a nova diretoria só passa a comandar o clube efetivamente a partir do dia 2 de janeiro.

Emocionada, Patrícia Amorim fez questão de agradecer os funcionários do clube e relembrou sua trajetória no Flamengo, desde quando defendeu as cores rubro-negras como nadadora. "Aos funcionários do Flamengo, toda minha gratidão. Eu fui atleta do Flamengo, honrei o clube, fui funcionária, diretora, vice-presidente e presidente, sendo a primeira mulher. Agora chega a hora de finalmente largar a cadeira, desapegar. Eduardo, boa sorte, sucesso. A equipe vai ajudar, tenho certeza."