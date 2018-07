Fla tira mais 'esqueleto' do armário ao pagar dívida com Gaúcho

O presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, tirou, como ele mesmo disse, mais um esqueleto do armário do clube da Gávea. Refiria-se ao acerto do pagamento da dívida de R$ 17 milhões com o meia Ronaldinho Gaúcho, que continua sem time para jogar nesta temporada. O processo na Justiça levou quase quatro anos. A ação é de 31 de maio de 2012. Ronaldinho cobrava R$ 40 milhões. Na ocasião, rompeu seu contrato com o clube por meio de uma liminar. Ronaldinho também pedia outros R$ 15 milhões por danos morais. A conta total do Flamengo para se livrar o meia chegará a R$ 30 milhões. Parte da foi paga. "Graças ao trabalho do nosso jurídico, estamos conseguindo equacionar estas pendências que encontramos no clubes desde 2013, quando aqui chegamos", disse o dirigente.

Ronaldinho entrou na Justiça por falta de pagamento. O Flamengo era presidido por Patrícia Amorim. A Traffic, empresa de J. Hawilla, também tinha parte nos vencimentos do jogador. Ela deveria pagar uma fatia dos seus rendimentos, mas não pagou. O Flamengo achou por bem assumir a dívida para manter o jogador no elenco. Ronaldinho fez 74 jogos com a camisa do Flamengo. Seus vencimentos mensais eram de R$ 1,2 milhão. Ele marcou 28 gols e foi importante para a campanha do time no Brasileiro de 2011 e para a Campeoanto Carioca. Ronaldinho fez 21 gols naquela temporada.

Desde que assumiu o comando do Flamengo, Bandeira de Melo trabalha para 'limpar' o clube de dívidas do passado, colocar a casa em ordem financeiramente e tentar montar um time forte para ganhar títulos. Neste ano, a expectativa é pelo trabalho do técnico Muricy Ramalho no Campeonato Brasileiro, Cariocão e Primeira Liga. Ronaldinho não se manifestou sobre o acerto.