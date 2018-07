Bandeirinha brasileiro comemora convocação para Copa

SÃO PAULO - Marcelo Carvalho Van Gasse é um dos três primeiros convocados para representar o Brasil na Copa do Mundo. Apesar dos 37 anos (é só três anos mais velho que o goleiro Julio Cesar, por exemplo), o educador físico não entrará em campo. Seu lugar será correndo pela lateral, como um dos auxiliares do trio composto por ele, pelo também assistente Émerson Augusto de Carvalho e pelo árbitro Sandro Meira Ricci.

"A ficha não caiu ainda, mas pensando inicialmente, para o árbitro chegar na Copa é o ápice. No seu país, você poder receber os árbitros de fora, explicar situações para eles. Não tem palavras, é coisa de outro mundo. Aqui é o país do futebol, todo mundo assiste e os estádios vão estar cheios", comemorou Van Gasse, falando ao site da Federação Paulista de Futebol.

De acordo com a entidade, o assistente ficou sabendo da convocação feita pela Fifa por meio de uma mensagem no celular. "Eu sabia que ia sair uma lista esta semana. Estava dormindo e meu celular tocou às 5h30. Era um e-mail da Fifa me avisando que tinha sido escolhido e me dando parabéns", contou.

"Fazia educação física na Universidade Federal de Juiz de Fora e o Rodrigo Cintra, que era meu amigo, me deu um toque para fazer o curso. Saía de lá 10 horas da manhã, de ônibus, assistia o curso à noite, e depois retornava para estudar no outro dia", explicou Van Casse, que é nascido em Valença, no estado do Rio, mora em Juiz de Fora (MG), mas apita pela federação paulista.

"Nada vem de graça. A verdade é que a gente vê a pessoa, mas tem um contexto muito grande. Eu lembro quando toca a musiquinha da Fifa, o que passei, o que fiz, os Campeonatos Paulistas Série B3. Temos que manter o pé no chão porque (a Copa do Mundo) é só uma passagem na nossa carreira", comentou.