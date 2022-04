Agressão: bandeirinha leva cabeçada de técnico durante semifinal do Campeonato Capixaba

O jogo entre Desportiva Ferroviária e Nova Venécia, pela semifinal do Campeonato Capixaba, foi marcado por uma cena lamentável ao fim do primeiro tempo. O técnico da Desportiva, Rafael Soriano, deu uma cabeçada na bandeirinha Marcielly Netto após protestar contra a arbitragem.

"Se você disser que eu te agredi, a gente vai para a delegacia. A gente vai fazer corpo de delito. Se não, eu vou te processar", afirmou Rafael Soriano, que tentou negar a agressão. "Ela está dizendo que eu agredi. Mentira. Está se usando porque é mulher. Está querendo aproveitar de uma situação porque é mulher. O Gonzalo (atacante da equipe) foi encurralado. Ela empurrou os jogadores e agora quer dizer que foi agredida. Mentira", disse o treinador à TV Educativa do Espírito Santo.

Leia Também Atacante da seleção, Richarlison sonha e atua para o ressurgimento do futebol capixaba

As imagens, no entanto, mostram claramente o técnico Rafael Soriano se dirigindo à auxiliar de maneira ríspida, até que a agride com uma cabeçada. Imediatamente, Marcielly Neto leva a mão ao nariz, área atingida pela cabeçada. Veja o momento da agressão:

O técnico da Desportiva Ferroviária (ES) acaba de AGREDIR a auxiliar de arbitragem da partida pelas quartas de final do campeonato capixaba. Espero que o STJD e a @CBF_Futebol apliquem o banimento desse bandido, que deve responder na justiça comum. pic.twitter.com/iJ6ZpnQNPW — Cláudio André (@claudioandre_) April 10, 2022

O jogo era válido pela semifinal do Campeonato Capixaba e terminou com vitória do Nova Venécia, por 3 a 1. Com o resultado a equipe que tem Richarlison, do Everton e da seleção brasileira, como um dos investidores vai à decisão do Estadual.

TÉCNICO É DEMITIDO APÓS AGRESSÃO

Logo após o episódio, por meio de um comunicado oficial divulgado nas redes socias do clube, a Desportiva Ferroviária anunciou que rescindiu o contrato do técnico Rafael Soriano e reiterou que condena atos de violência. A nota ainda prestou solidariedade à bandeirinha Marcielly Netto.