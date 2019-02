Bandidos roubam casas de jogadores do Lyon durante partida do time

Enquanto enfrentavam o Barcelona, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, três jogadores do Lyon tiveram suas casas roubadas na noite desta terça-feira. A polícia francesa confirmou que bandidos invadiram as casas de Memphis Depay, Lucas Tousart e de Pape Cheikh Diop Gueye para levarem roupas, aparelhos eletrônicos, joias e até tentarem furtar um carro.

Para o atacante holandês Depay, a situação com roubo não foi inédita. Em setembro de 2018 ele teve a casa invadida durante jogo contra o Nice e desta vez, encarou o mesmo problema. Bandidos entraram pela janela da sua casa em Ecully, cidade próxima a Lyon, e levaram roupas do jogador. O valor do prejuízo não foi divulgado pela polícia.

Na mesma noite, o meio-campista Tousart também teve a casa roubada em Chaponost. Bandidos levaram uma bolsa com dinheiro, aparelhos eletrônicos e ainda tentaram levar o carro do jogador. Na cidade de Limonest, os ladrões invadiram a casa do meia espanhol Gueye pelo terraço e levaram do local joias, assim como roupas de grife.

Em campo, os jogadores do Lyon não conseguiram vencer o Barcelona. As duas equipes empataram sem gols. Depay foi titular, já Tousart e Gueye entrararam em campo durante o segundo tempo. A partida de volta está marcada para 13 de março, no Camp Nou.