'Bando de loucos' mostra sua 'grandeza' em vários idiomas

A paixão dos torcedores do Corinthians e seus cantos e frases de efeito estão ganhando o mundo desde o último fim de semana. Seguindo o conceito 'Encontre sua grandeza', da campanha de publicidade da patrocinadora Nike, a agência Wieden+Kennedy desenvolveu uma internacional ação de marketing para o Alvinegro. As mensagens foram traduzidas em todos os idiomas dos países participantes do Mundial de Clubes do Japão e foram expostas em outdoors e banners, espalhados pela Inglaterra ('Todo Poderoso'), México('Um bando de loucos'), Egito e Coreia ('Não é um time, é uma nação') e do próprio Japão, país sede do torneio ("Aqui tem um bando de loucos').

Os manifestos também estão estrategicamente posicionadas nas páginas dos principais portais de notícias dos rivais, como o The Telegraph (Reino Unido), AlwatanVoice (Egito), Medio Tempo (México), Tokyo Football Project (Japão) e Nate (Coreia do Sul).

Ao fim de todas as mensagens, uma assinatura única em português: 'Aqui é Corinthians'. Ao clicar nos banners e nas peças digitais, o torcedor é direcionado para a página da Nike Brasil no Facebook, onde encontra manifestos em vários idiomas.

Além de promover o clube, a ação tomou ares de provocação. Um outdoor com a inscrição 'Aqui é Corinthians' foi instalado a pouco menos de três quilômetros de Stanford Bridge, casa do inglês Chelsea, possível adversário do Alvinegro no caso da classificação de ambos para a final. Em Yokohama, um caminhão personalizado acompanha a delegação durante toda a competição.

O Corinthians enfrenta o Al Alhy pela semifinal do Mundial de Clubes nesta quarta-feira, às 8h30.