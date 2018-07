Banega fica fora de ação após ser atropelado pelo próprio carro O armador do Valencia Ever Banega ficará fora de ação por até seis meses por causa de uma fratura no tornozelo. Ele não acionou o freio de seu carro em um posto de gasolina e o veículo rodou para trás, prendendo seu pé, informou a mídia espanhola no domingo.