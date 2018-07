Banfield diz que denunciará Atlético-MG e Cazares à Fifa O Banfield promete recorrer à Fifa para melar a transferência do equatoriano Juan Cazares para o Atlético-MG. Horas depois de o meia ser apresentado na Cidade do Galo, o clube argentino emitiu nota oficial dizendo que é o proprietário dos direitos federativos do jogador e não autorizou a transferência.