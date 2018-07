Bangu bate Portuguesa na Copa do Brasil; Caxias passa de fase

SÃO PAULO - A Copa do Brasil já tem seu primeiro classificado à segunda fase. Em Brasília, o Caxias goleou o Ceilândia por 5 a 0 e, por ter vencido fora de casa por mais de dois gols de diferença, confirmou a vaga sem precisar do segundo jogo. Enquanto isso, Portuguesa e Grêmio Prudente não começaram bem e perderam para Bangu e Iraty, respectivamente.

Com a classificação garantida à próxima fase, o Caxias já pensa no próximo adversário, que sairá do confronto entre Vitória-BA e Botafogo-PB, que fazem a primeira partida nesta quarta à noite, em João Pessoa.

Ao contrário do bom futebol demonstrado pelo time gaúcho, a tarde dos paulistas não foi das melhores. Em Moça Bonita, a Portuguesa sucumbiu diante do Bangu e perdeu por 3 a 1. Thiago Galhardo (duas vezes) e Pipico confirmaram a vitória. Kempes fez o gol da Lusa.

Agora, para se classificar, a Lusa precisa vencer por 2 a 0 ou, caso sofra gols, por três gols de diferença. A segunda partida acontece na próxima quarta, às 21 horas, em São Paulo.

Mesma situação vive o Grêmio Prudente. Derrotado por 3 a 1 pelo Iraty, precisa vencer por 2 a 0 ou por três gols de diferença, caso sofra gols na segunda partida. O confronto também será na próxima quarta, às 21 horas, em Presidente Prudente.