Bangu vence a Portuguesa em Moça Bonita e segue 100% na Série D do Brasileiro

O Bangu-RJ venceu a Portuguesa-SP por 1 a 0, neste sábado, no jogo mais aguardado pela abertura da segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série D - a quarta divisão nacional. O duelo destes clubes tradicionais aconteceu no estádio de Moça Bonita, no Rio, e deixou o time carioca na liderança isolada do Grupo A13, com seis pontos.

O gol do mandante foi marcado por Daniel Bueno logo no primeiro minuto de jogo. A Portuguesa ainda tentou buscar o empate, mas não conseguiu, ficando com três pontos da vitória inicial sobre a Desportiva-ES por 1 a 0. No Espírito Santo, Desportiva e Villa Nova-MG empataram por 0 a 0 e ficam com um ponto cada.

Outros três clubes paulistas abriram a rodada, com duas vitórias e uma derrota. Em Campinas (SP), o Red Bull Brasil-SP virou em cima da Caldense-MG por 3 a 1, chegando à primeira vitória no Grupo A14. Divide a liderança com o Boavista-RJ, ambos com quatro pontos, porque o time fluminense empatou por 2 a 2 com o Espírito Santo-ES, com dois. A equipe mineira é lanterna com nada.

No estádio 1.º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP), o São Bernardo-SP venceu por 1 a 0 o Inter de Lages-SC, chegando aos seis pontos e na liderança do Grupo A16. O XV de Piracicaba-SP foi até Santa Catarina e levou 3 a 1 do Brusque-SC, pelo Grupo A15. Ambos têm três pontos.

DUAS GOLEADAS - Destaque para duas goleadas. O Altos, do Piauí, em casa fez 4 a 0 em cima Cordino-MA e manteve os 100% de aproveitamento, com seis pontos no Grupo A4. No Sul, o São José-RS também goleou por 4 a 0 o Metropolitano-SC, pelo Grupo A17.

Na região Centro-Oeste, o Luziânia-DF empatou por 1 a 1 com o União Rondonópolis-MT e ambos dividem a liderança do Grupo A11, com quatro pontos. No interior de Goiás, o Anápolis-GO empatou por 1 a 1 com o Comercial-MS, que lidera o Grupo A10 com quatro pontos.

No interior da Bahia, Juazeirense-BA e Souza-PB empataram sem gols e dividem a ponta do Grupo A7, com quatro pontos cada. A rodada prevê mais 22 jogos neste domingo e outro na quarta-feira.

Confira os resultados deste sábado pela 2.ª rodada da Série D do Brasileiro:

Altos-PI 4 x 0 Cordino-MA

Juazeirense-BA 0 x 0 Sousa-PB

Anápolis-GO 1 x 1 Comercial-MS

Luziânia-DF 1 x 1 União Rondonópolis-MT

Bangu-RJ 1 x 0 Portuguesa-SP

Desportiva-ES 0 x 0 Villa Nova-MG

Boavista-RJ 2 x 2 Espírito Santo-ES

Red Bull Brasil-SP 3 x 1 Caldense-MG

Brusque-SC 3 x 1 XV de Piracicaba-SP

São Bernardo-SP 1 x 0 Inter de Lages-SC

São José-RS 4 x 0 Metropolitano-SC