Bangu x Flamengo pode ter transmissão na TV Globo nesta quinta-feira

Pouco depois da divulgação da possibilidade de transmitir a partida, a Rede Globo informou ao Estadão que não irá passar o jogo. Veja os motivos.

O confronto entre Bangu x Flamengo, que reabre nesta quinta à noite o Campeonato Carioca, pode passar na TV. O jogo, que será realizado no Estádio do Maracanã, às 21h, não teria transmissão de nenhuma emissora, mas isso pode ser alterado após o presidente da República Jair Bolsonaro assinar Medida Provisória que muda, dentre outros pontos, a forma com que os clubes negociam os direitos de transmissão. A exibição da partida depende da Rede Globo.

Com a nova decisão, o direito de transmissão das partidas será sempre do time mandante. Como o confronto tem o Bangu como mandante - embora o jogo seja no Maracanã - e o clube tem acordo firmado com a Globo, a emissora carioca pode transmitir o jogo. Entretanto, dois pontos ainda não garantem a exibição: a falta de tempo para se organizar e o novo coronavírus.

O Estadão entrou em contato com os clubes e com a Globo. Bangu e Flamengo adotam discursos bem parecidos de que a emissora tem o direito de transmissão e só não passará a partida se não quiser ou tiver alguma indisponibilidade. A Globo ainda não se manifestou oficialmente, mas uma fonte ligada ao canal contou ao Estadão que existe o interesse de transmitir o confronto, mas que a emissora está avaliando a possibilidade técnica de preparar todos os equipamentos até a hora do jogo, 21h. Outro ponto importante e que causa dúvidas entre os diretores da emissora é a segurança dos funcionários. Há um temor de que alguém da emissora possa contrair coronavírus, tanto que a Globo já se manifestou preocupada com o retorno do Estadual no Rio.

O Flamengo pretende aproveitar a MP e já transmitir o confronto com o Boavista, que será realizado quarta-feira que vem. O time da Gávea é o mandante. Resta definir apenas em qual canal a partida será transmitida. Globo e Flamengo negociam desde o início do ano os valores dos direitos de transmissão dos jogos do Campeonato Carioca. Durante a paralisação das competições, chegaram a fazer novas tratativas, mas as conversas não evoluíram como o esperado. Assim, todos os jogos do Fla no Estadual não estavam sendo transmitidos na TV.