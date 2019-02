Bangu x Fluminense: onde assistir ao vivo a partida pelo Carioca

Bangu e Fluminense iniciam a busca pela conquista da Taça Rio nesta sexta-feira, às 16h30 (de Brasília), no estádio do Trabalhador, em Resende, pelo Campeonato Carioca. A partida tem como principal atração a provável estreia de Paulo Henrique Ganso pelo tricolor carioca.

Onde assistir Bangu x Fluminense?

Bangu x Fluminense terá a transmissão do canal Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado. O técnico Fernando Diniz vai levar a campo um time com algumas novidades, mas a principal delas é o meia Paulo Henrique Ganso, que deve começar como titular. A semana foi turbulenta para a equipe tricolor, que além de perder a decisão da Taça Guanabara para o Vasco, ainda decidiu entrar em greve e ficou um dia sem treinar como protesto pelos salários atrasados.

Na terça-feira, o Fluminense joga contra o Antofagasta, pela Copa Sul-Americana. Por isso, alguns jogadores podem ser preservados e o próprio Ganso não deve atuar por 90 minutos.

Já o Bangu ficou na terceira colocação do Grupo C da Taça Guanabara, com sete pontos, e na última rodada, perdeu por 3 a 0 para o Resende. De acordo com o regulamento do Carioca, no primeiro turno da competição (Taça Guanabara), as equipes do mesmo grupo se enfrentaram. Agora, times do Grupos B enfrentam os do Grupo C.