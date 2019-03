Bangu x Vasco: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Campeonato Carioca

Bangu e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pela semifinal da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.

Bangu x Vasco terá transmissão do canal Premiere e acompanhamento minuto a minuto do Estado. O jogo marcará o encontro entre dois clubes que já asseguraram por antecipação uma vaga na semifinal derradeira do Estadual, que ocorrerá apenas depois da definição do campeão desta fase da competição.

O Bangu, mandante da partida, encara o Vasco cheio de confiança depois de ter encerrado a fase de classificação da Taça Rio como surpreendente líder do Grupo C. Com 15 pontos, a equipe fez a melhor campanha deste estágio do torneio.

Na última rodada da fase anterior, o Bangu superou justamente os vascaínos, por 2 a 1, em São Januário. Foram cinco vitórias e uma derrota em seis jogos disputados pelo time até aqui neste segundo turno. Já a equipe dirigida por Alberto Valentim encerrou sua campanha como vice-líder do Grupo B, com oito pontos, três atrás do líder Fluminense. E, pelo melhor desempenho, o Bangu terá a vantagem de atuar por um empate para ir à decisão da Taça Rio.