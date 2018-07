Banks revela abandono da Associação de Futebol da Inglaterra aos campeões de 1966

Gordon Banks se queixou de abandono aos campeões do mundo de 1966 por parte da Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês). O ex-goleiro, titular da seleção que triunfou com o título obtido há 52 anos, também afirmou que não sabe se será convidado pela entidade para acompanhar a final da atual Copa do Mundo se a Inglaterra disputar a partida que ocorrerá no próximo domingo, em Moscou.

"Eu me sinto muito desapontado com a FA e pelo o que eles (dirigentes da associação) poderiam fazer por nós. A gente fazia reuniões organizadas pelo Geoff Hurst, que aconteceram durante anos, mas ele não pôde continuar tratando disso. Alguns sofrem de mal de Alzheimer, perdemos contato com outros. A gente se sente triste por causa disso", disse Banks nesta segunda-feira ao site do jornal inglês Telegraph.

Geoff Hurst foi autor de três dos quatro gols da Inglaterra na vitória por 4 a 2 sobre a Alemanha Ocidental na decisão do Mundial de 1966, no estádio de Wembley, em Londres, sendo dois deles na prorrogação após empate por 2 a 2 no tempo normal.

Na Rússia, a seleção inglesa se classificou a uma semifinal de Copa pela primeira vez em 28 anos. Se derrotar a Croácia no duelo que começa às 15 horas (de Brasília) desta quarta-feira, no estádio Luzhniki, em Moscou, a Inglaterra chegará apenas pela segunda vez em sua história à decisão de um Mundial.

"Espero que, caso esses jogadores tenham sucesso, eles sejam mais valorizados pela FA do que nós fomos. Serão merecedores. A FA não fez nada pela gente. Não sei se eu serei convidado para assistir à final na Rússia se a seleção inglesa chegar lá. Gostaria que me chamassem", afirmou o ex-goleiro.

Banks participou do sorteio da Copa do Mundo da Rússia promovido pela Fifa, em dezembro de 2017, e foi protagonista de uma defesa antológica após uma forte cabeçada de Pelé em confronto com a seleção brasileira no Mundial de 1970, no México, onde o time comandado por Zagallo acabou batendo o rival por 1 a 0, com um gol de Jairzinho. Ele também foi o goleiro titular da Inglaterra naquela edição da competição. "Foi a Fifa que organizou minha ida até o evento", resumiu o ex-jogador de 80 anos de idade.