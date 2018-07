Baptista comanda treino tático no Palmeiras antes de viagem ao Uruguai

O técnico Eduardo Baptista, do Palmeiras, comandou na tarde desta segunda-feira um treino tático na Academia de Futebol antes da viagem do elenco ao Uruguai, onde enfrentará na quarta-feira o Peñarol, pelo Copa Libertadores. Em atividade fechada à imprensa, o time trabalhou posicionamento, bola parada, marcação e finalizações e, depois, seguiu ao aeroporto de Cumbica, em Guarulhos.

A equipe vai fazer o último treino antes do jogo já no Uruguai, no estádio Campeón del Siglo, às 19h. O confronto, válido pela quarta rodada da competição, pode dar a vaga antecipada ao Palmeiras caso o time vença o Peñarol e o Tucumán, da Argentina, não ganhe em casa do Jorge Wilstermann, da Bolívia. Essa outra partida será realizada na noite de terça.

O principal desfalque do Palmeiras é o atacante Dudu. Expulso na vitória por 3 a 2 sobre o Peñarol no Allianz Parque, o capitão vai cumprir suspensão. A comissão técnica do clube paulista espera contar com o jogador já no compromisso seguinte, na próxima semana, quando o adversário será o Jorge Wilstermann, em Cochabamba.