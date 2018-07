Técnico do Flu saca Danielzinho para entrada de Marcos Jr. O ano ainda está no início de fevereiro e Eduardo Baptista já está ameaçado no comando do Fluminense. Em busca da segunda vitória no Campeonato Carioca, o técnico prepara o time para enfrentar o Tigres. Neste sábado, no último treino antes da partida, ele promoveu a entrada de Marcos Júnior no lugar do jovem Danielzinho.