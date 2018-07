Baraka celebra 100 jogos pela Ponte e sonha com título O volante Baraka completa nesta quarta-feira a marca de 100 jogos pela Ponte Preta justamente em uma das partidas mais importantes dos 113 anos do clube. O jogador é titular absoluto do técnico Jorginho para o primeiro encontro da decisão da Copa Sul-Americana contra o Lanús, da Argentina, no Pacaembu, e a confiança é tanta que o atleta chega a ser comparado ao capitão Dunga, da seleção brasileira de 1994.