Baraka desfalca a Ponte pela primeira vez no Brasileirão Jogador mais regular do elenco e que esteve em campo nas 32 partidas da Ponte Preta até agora no Campeonato Brasileiro, Baraka irá desfalcar o time pela primeira vez desde que foi contratado junto ao Mogi Mirim. O volante recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Santos, por 1 a 0, e terá que cumprir suspensão automática, ficando de fora do duelo diante do Cruzeiro, na quinta-feira, no Estádio Moisés Lucarelli, pela 33.ª rodada.