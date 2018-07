Barbarense e São Bernardo ficam no empate sem gols

Um resultado que não foi bom para ninguém. É assim que pode ser encarado o empate sem gols entre União Barbarense e São Bernardo na noite deste domingo, em Santa Bárbara D''Oeste, pela 16.ª rodada do Campeonato Paulista. Os donos da casa criaram as principais chances de gol, mas não conseguiram convertê-las.

Apesar de ter um jogo a menos que os demais times, o União Barbarense não conseguiu deixar a zona de rebaixamento e se encontra na 18.ª colocação, com 12 pontos. Já o São Bernardo praticamente deu adeus às chances de classificação para as quartas de final, permanecendo na 13.ª posição, com 17. Mas longe do rebaixamento, que o ameaçou em grande parte da competição.

O primeiro tempo foi totalmente dominado pelo União Barbarense, que criou cinco grandes oportunidades. Já o São Bernardo não finalizou nenhuma vez com perigo ao gol de Walter, que era mero espectador dentro de campo. Na melhor chance, Cesinha recebeu passe e, quase em cima da linha, conseguiu chutar por cima. Os donos da casa ainda assustaram em chutes de Cláudio Britto e Alex, mas Wilson Júnior estava atento e fez boas defesas.

Diferente do primeiro tempo, a etapa final foi mais equilibrada e ambos os times tiveram chances de abrir o placar. O União Barbarense assustou em chute de longe do zagueiro Juliano, mas Wilson Júnior estava atento e fez grande defesa.

Nos minutos finais, o São Bernardo cresceu de produção e parou em três boas intervenções de Walter. Em uma delas, o goleiro defendeu e a bola ainda acertou na trave.

O União Barbarense volta aos gramados na próxima quarta-feira, contra o Ituano, às 18h30, no Estádio Novelli Júnior, pela 17.ª rodada. No domingo, o São Bernardo terá pela frente o Corinthians, às 16 horas, no Pacaembu.

UNIÃO BARBARENSE 0 X 0 SÃO BERNARDO

UNIÃO BARBARENSE - Walter; Juliano, Rafael Silva e Camacho; Alex (André Cunha), Claudio Britto, Bruno Pires, Guilherme Batata (Adilson Azul) e César; Júlio César (Dairo) e Cesinha. Técnico - Claudemir Peixoto.

SÃO BERNARDO - Wilson Júnior; Régis (Wagner Diniz), Luciano Castan, Fernando Lombardi e Gleidson; Dudu Lima, Daniel Pereira, Bady (Judson) e Michael (Ricardinho); Gil e Fernando Baiano. Técnico - Wagner Lopes.

ÁRBITRO - Philippe Lombard.

CARTÕES AMARELOS - Juliano (União Barbarense); Gleidson, Régis, Ricardinho e Michael (São Bernardo).

CARTÃO VERMELHO - Camacho (União Barbarense).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara D''Oeste.