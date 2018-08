Barbieri admite fraca atuação do Flamengo contra o Grêmio: 'Fizemos um jogo ruim'

O técnico do Flamengo, Maurício Barbieri, admitiu que o time teve uma fraca atuação na derrota para o Grêmio por 2 a 0 no sábado, em Porto Alegre, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na opinião do treinador, os gols adversários saíram por conta da desatenção da sua equipe.

"Fizemos um jogo ruim, não tem como esconder isso. O Grêmio tentou jogar da forma que se sente mais confortável. Jogo mais viril, de força, diferente de quarta (quando as equipes empataram em 1 a 1 pela Copa do Brasil). Hoje (sábado) foi feio dos dois lados. Os dois gols saíram em erros nossos. Erramos mais e eles tiveram mais chances. Jogo muito ruim, mas seguimos firme nas competições."

Na partida, o Grêmio poupou praticamente todos os titulares - apenas o lateral-esquerdo Cortez esteve em campo. O Flamengo preservou somente Réver, Léo Duarte e Diego. A dupla de zaga, formada pelo jovem Thuler e pelo experiente Juan, que não atuava desde maio, cedeu muito espaço ao rival gaúcho, que aproveitou duas chances para definir o jogo.

"O coletivo não funcionou, aí é difícil querer que as individualidades apareçam. Não conseguimos encaixar nossa proposta. Acho que o Lincoln entrou bem, rendeu bem e trouxe coisas positivas para o jogo. Os que não vieram para o jogo a gente entendeu que teria um risco maior de se lesionarem. Há um debate sobre poupar ou não poupar jogadores. Temos que olhar as estratégias. O que definiu o jogo não foram as mudanças e sim não termos encaixado nosso jogo", analisou o treinador

Barbieri completou falando sobre a estreia de Vitinho como titular. "Ele entrou bem, mas sem destaque. A partida de hoje (sábado) a gente entendeu que seria interessante dar volume a ele para ajudar na adaptação. Não foi o jogador que a gente sabe que ele pode ser, ele ainda vai demorar um tempo para se adaptar ao futebol brasileiro, mas é um jogador com muito potencial e que vai nos ajudar bastante."

O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira, quando enfrentará o Cruzeiro, no Maracanã, às 21h45, pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores. No Brasileirão, o time rubro-negro jogará novamente contra o time mineiro, domingo, no Maracanã.