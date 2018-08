Barbieri destaca entrega do Flamengo e diz que time não é favorito na semifinal

Com a vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, na noite de quarta-feira, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, o Flamengo conseguiu a sua classificação às semifinais da Copa do Brasil. O técnico Maurício Barbieri destacou o poder de entrega do seu time em campo em uma partida decisiva contra o atual campeão da Copa Libertadores.

"Fizemos o gol cedo, mas é difícil falar em tranquilidade, pois sabíamos que tínhamos um adversário que poderia nos causar problemas. Não oferecemos espaços ao Grêmio, mas estávamos recuando demais. A ideia era ser mais agressivo e não deixar o time deles confortável. A torcida fez uma linda festa, foram quase 60 mil torcedores. Temos que tomar cuidado com as avaliações de momento", afirmou o treinador.

"O Rodinei fez uma grande partida, marcou muito bem o Everton, que vinha fazendo bons jogos. O Rodinei fez um ótimo jogo assim como todos, com muita entrega e muita luta. Saímos bem extenuados o que comprova que todos se doaram", disse Maurício Barbieri em entrevista coletiva.

Questionado se o Flamengo é favorito na semifinal diante do Corinthians, o técnico despistou e preferiu focar no jogo deste final de semana. "Estamos falando de duas equipes grandes. Independentemente do momento, os jogos serão parelhos. Do outro lado tem um adversário que também se prepara, mas o nosso foco agora é no próximo jogo contra o Atlético Paranaense", completou.

Na vice-liderança do Campeonato Brasileiro com 37 pontos, um atrás do São Paulo, o Flamengo joga neste domingo, às 11 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 19.ª rodada - a última do primeiro turno.