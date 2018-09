Barbieri diz que escalação de Réver depende de decisão da diretoria do Fla

Com desfalques no Flamengo, o técnico Maurício Barbieri ainda não sabe se perderá também o zagueiro Réver para o importante confronto com o Internacional, na quarta, no Beira-Rio, pela 23ª rodada do Brasileirão. O jogador pertence ao rival gaúcho - está emprestado ao clube carioca - e depende de uma decisão da diretoria para a sua escalação.

Por ter vínculo com o time gaúcho, Réver só poderia entrar em campo sob o pagamento de uma dura multa de R$ 1 milhão para o Inter. Por essa razão, Barbieri afirmou nesta terça que a escalação do capitão do time vai depender de uma "decisão institucional" da diretoria rubro-negra.

O duelo é importante porque ambos os times brigam pela vice-liderança da tabela. O time gaúcho ocupa no momento o segundo lugar, com 43 pontos, enquanto a equipe carioca está no terceiro posto, com 41.

"Temos que encarar o Inter com máxima seriedade. Eles também têm que buscar o resultado. Apesar de serem mais reativos, mas podem oferecer espaços que vamos tentar aproveitar. É nessa linha que vamos trabalhar", avisou Barbieri, nesta terça, antes do treino da equipe. "É mais um jogo importante e crucial como era o último. Temos que entrar mais determinados, ligados. Nesse jogo não é diferente."

Neste confronto direto na briga pelas primeiras posições, o Flamengo também tentará quebrar a sequência recente de dois jogos sem vitória, o que o afastou do líder São Paulo (46 pontos). "O momento agora é de buscar pontos importantes para seguir na briga pelo título. Entender esse momento como grande oportunidade de passar um adversário direto na tabela."

Barbieri terá ao menos três baixas certas para o jogo em Porto Alegre. O técnico não terá em campo o volante Cuéllar e o atacante Paquetá, que estão integrados com as seleções da Colômbia e do Brasil. Além disso, o meia Diego vai cumprir suspensão.

O treinador deve escalar Piris da Motta no lugar de Cuéllar. William Arão pode substituir Diego, trazendo alterações no meio-campo, como o recuo de Éverton Riberto. No ataque, Marlos Moreno, Vitinho, Uribe e Geuvânio brigam pela vaga de Paquetá.

Depois da entrevista coletiva, Barbieri comandou treino fechado para a imprensa no CT Ninho do Urubu, no qual não confirmou a formação titular do Flamengo para o jogo desta quarta. Logo em seguida, a delegação viajaria para Porto Alegre.