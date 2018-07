Barbieri esconde escalação do Red Bull Brasil para jogo contra o Corinthians Após realizar uma grande campanha na primeira fase, o Red Bull Brasil desafia o Corinthians nas quartas de final do Paulistão. O técnico Maurício Barbieri sabe das dificuldades que encontrará no Itaquerão, neste sábado, a partir das 16h20, e por isso guardou a sete chaves a escalação da equipe. A única certeza é a ausência de Willian Rocha, expulso na derrota para o Ituano pelo placar de 3 a 1, na última rodada classificatória.