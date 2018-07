Barbieri exalta 'grande partida' do Flamengo e projeta sucesso de Vitinho

O técnico Maurício Barbieri exaltou o desempenho do Flamengo na goleada por 4 a 1 sobre o Sport, neste domingo, no Maracanã, onde o time carioca garantiu a sua permanência na liderança isolada do Campeonato Brasileiro, com 34 pontos, dois à frente do vice-líder São Paulo, que em outro duelo do dia derrotou o Cruzeiro por 2 a 0, em Belo Horizonte.

O comandante também destacou atuações individuais de alguns jogadores da equipe rubro-negra, que chegou a sofrer o empate por 1 a 1 aos 43 minutos do primeiro tempo antes de marcar três gols em apenas 18 minutos na etapa final.

"Acho que fizemos uma grande partida como equipe, isso favoreceu e contribuiu para que tivéssemos destaques individuais. O Marlos fez uma grande partida, à altura do que esperamos, com muito equilíbrio e desenvoltura. O Uribe também marcou, Réver fez o gol para coroar o belo trabalho com o Léo na defesa. Tomamos um gol e isso, claro, complica", afirmou o treinador, em entrevista coletiva, na qual em seguida enalteceu o fato de que o time não deixou se abater com a igualdade obtida pelo time pernambucano.

"Apesar do ótimo primeiro tempo, o clima fica mais pesado no vestiário. A conversa no intervalo foi tranquila pela boa etapa inicial que fizemos. Faltava concluir melhor, ocupar mais a área. O papo foi no sentido de manter a serenidade, ter atenção em questões pontuais. Voltamos bem e não sentimos o gol, conseguimos fazer um bom jogo e foi mais tranquilo. Marcamos logo no início e ainda tivemos chance de fazer mais. Fico bem satisfeito com o resultado e o desempenho coletivo", completou Barbieri.

O Flamengo agora iniciará a sua preparação para enfrentar o Flamengo por duas vezes nesta semana, sendo a primeira delas nesta quarta-feira, às 21h45, em Porto Alegre, pelo confronto de ida nas quartas de final da Copa do Brasil. Em seguida, no sábado, novamente na arena gremista, os dois times medirão forças pelo Brasileirão, às 19 horas, em confronto válido pela 17ª rodada da competição.

"Vamos avaliar os atletas a cada jogo para ver como estão. Se eventualmente alguém não tiver condição ou risco de lesão, vamos poupar. Mas estamos nos preparando para isso há muito tempo, estamos avaliando sempre essas situações. Temos poucas lesões no grupo, quem está entrando vai nos ajudando bastante. Estamos encontrando um equilíbrio bom e conquistando os resultados", disse Barbieri ao projetar estes duelos.

A mais nova opção do treinador para os próximos desafios da equipe é o atacante Vitinho, ex-Botafogo, que será apresentado oficialmente nesta segunda-feira como reforço do Flamengo após ser contratado junto ao CSKA, da Rússia.

"Vitinho chega em fim de temporada, com uma condição física diferente. Todo atleta precisa de tempo para se entrosar, mas isso já aconteceu outras vezes com outros atletas. Ele é um grande jogador e sabemos que, se estiver em plenas condições e apto para jogar, vai nos ajudar muito", aposta o treinador.