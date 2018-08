Barbieri exalta importância de Dourado para o Fla e elogia estreante paraguaio

Depois de ver o Flamengo vencer o Cruzeiro por 1 a 0, graças a um gol marcado por Henrique Dourado, neste domingo, no Maracanã, o técnico Maurício Barbieri exaltou a importância do atacante para o time. Ele ganhou uma chance na equipe titular depois de Uribe se lesionar e Guerrero deixar o clube para defender o Internacional. O jogador marcou o gol que definiu o triunfo aos 21 minutos do primeiro tempo.

"Sempre frisei a importância do Henrique, assim como do Uribe, do Lincoln. São atletas muito importantes. A escolha dele (Dourado para este duelo) se deve a característica do jogo. Acreditávamos que o Cruzeiro esperaria as nossas investidas para atacar e foi uma escolha que deu certo. Vamos sempre analisar o adversário, momento e outros fatores para escolher quem entra", afirmou o comandante, em entrevista coletiva após o triunfo que levou o Flamengo aos 37 pontos na vice-liderança do Campeonato Brasileiro.

O treinador também elogiou a atuação do volante paraguaio Piris da Motta, que estreou com a camisa rubro-negra menos de uma semana depois de ter sido apresentado oficialmente como novo reforço.

"Piris se saiu muito bem, Trauco também. Fizemos um jogo seguro, consistente, muito disso pela atuação deles. Até a entrada dos três principais jogadores do Cruzeiro, eles quase não nos ameaçaram. Fizemos uma partida segura. Não é fácil estrear recém-chegado, principalmente por toda cobrança que o Flamengo tem. Ele entrou muito bem e é mais uma opção para quarta-feira", completou Barbieri, se referindo ao jogo contra o Grêmio, às 21h45, no Maracanã, no duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

O confronto de ida deste mata-mata terminou empatado por 1 a 1, em Porto Alegre, e com isso o Flamengo depende de uma vitória simples para avançar à semifinal, lembrando que a Copa do Brasil não tem mais o gol qualificado marcado fora de casa com maior peso para efeito de desempate.

Piris da Motta, por sua vez, festejou o seu bom início de trajetória com a camisa do Flamengo. Foi o meu primeiro jogo no Brasileirão e acho que devo melhorar para me adaptar mais rápido no futebol brasileiro. Eu vou trabalhar dia a dia para seguir melhorando e ajudar os meus companheiros. Estou muito feliz com essa nossa vitória em casa", afirmou o paraguaio.